Премьер-министр Нидерландов вакцинировался от COVID

В понедельник, 31 мая, премьер-министр Нидерландов вакцинировался от коронавируса. Он сделал первую прививку вакциной компании Johnson & Johnson.

Об этом Рютте сообщил в Twitter.

"Вакцинация - это путь к выходу из этого кризиса, и благодаря вакцине Janssen эта перспектива стала ближе и для меня", - написал он. Также премьер поблагодарил медиков, которые "каждый день упорно трудятся, чтобы помочь Нидерландам выйти из кризиса". Фото: Марк Рютте во время вакцинации (twitter.com/MinPres)