Премьер-министр Нидерландов вакцинировался от COVID

В понедельник, 31 мая, премьер-министр Нидерландов вакцинировался от коронавируса. Он сделал первую прививку вакциной компании Johnson & Johnson.
Об этом Рютте сообщил в Twitter.
"Вакцинация - это путь к выходу из этого кризиса, и благодаря вакцине Janssen эта перспектива стала ближе и для меня", - написал он.
Также премьер поблагодарил медиков, которые "каждый день упорно трудятся, чтобы помочь Нидерландам выйти из кризиса".
Напомним, с 5 июня в Нидерландах начнут частично смягчать карантин. В частности, в стране будет разрешено барам и ресторанам работать в закрытых помещениях, а музеям вновь открыться. При этом власти разрешили принимать в гостях четыре человека.
Кроме того, с 1 июня в Малайзии вводят полный локдаун из-за рекордных случаев коронавируса. Он будет действовать по меньшей мере до 14 июня.
Добавим, что в Кишиневе отменили обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Также власти разрешили кафе и ресторанам вернутся к обычному режиму работы.