Премьер-министр Люксембурга попал в больницу с COVID-19

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель попал в больницу с коронавирусом . Ранее он находился на самоизоляции после того, как сдал положительный тест на COVID-19, вернувшись с саммита ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL Today .

По данным издания, премьер-министр в больнице проходит дополнительное обследование и сдает анализы. В правительстве Люксембурга отметили, что он останется под наблюдением врачей как минимум в течение 24 часов.

Издание напоминает, что Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca 6 мая. Второй укол препарата ему должны были сделать 1 июля.