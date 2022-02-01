Премьер-министр Канады Трюдо заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что заразился коронавирусом. С четверга 27 января он был на самоизоляции после контакта с больным COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трюдо.
Он заявил, что получил положительный тест на COVID-19.
"У меня положительный тест на COVID-19. Продолжу работать удаленно на этой неделе, следуя рекомендациям по здравоохранению", - заявил премьер-министр Канады.
Трюдо уточнил, что чувствует себя хорошо. А также призвал всех вакцинироваться против коронавируса.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его семья покинули дом в Оттаве из соображений безопасности и отправились в секретное место.