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Премьер-министр Канады Трюдо заразился коронавирусом

Автор: Анна Полисученко

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что заразился коронавирусом. С четверга 27 января он был на самоизоляции после контакта с больным COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трюдо.

Он заявил, что получил положительный тест на COVID-19.

"У меня положительный тест на COVID-19. Продолжу работать удаленно на этой неделе, следуя рекомендациям по здравоохранению", - заявил премьер-министр Канады.

Трюдо уточнил, что чувствует себя хорошо. А также призвал всех вакцинироваться против коронавируса.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его семья покинули дом в Оттаве из соображений безопасности и отправились в секретное место.

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Канада