Премьер-министр Грузии заболел COVID-19

У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Он сделал тест на COVID-19.

"У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвержден коронавирус в результате планового тестирования. Премьер чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции, продолжает работать удаленно", - указано в сообщении.

Данные Министерства здравоохранения Грузии гласят, что за минувшие сутки после проведения 24 592 тестов на COVID-19 было выявлено 897 заражений, скончались десять человек.