Премьер-министр Грузии заболел COVID-19

У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Он сделал тест на COVID-19.
"У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвержден коронавирус в результате планового тестирования. Премьер чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции, продолжает работать удаленно", - указано в сообщении.
Данные Министерства здравоохранения Грузии гласят, что за минувшие сутки после проведения 24 592 тестов на COVID-19 было выявлено 897 заражений, скончались десять человек.
Напомним, 18 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала первую прививку от коронавируса. Она была вакцинирована препаратом AstraZeneca.
Глава государства отмечала, что в Грузии в первую очередь вакцинируют врачей, медсестер и медперсонал, который работает с больными коронавирусом.
Так, в конце февраля страна отменила почти все карантинные ограничения из-за пандемии COVID. Однако комендантский час остался.