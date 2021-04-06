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Премьер-министр Грузии заболел COVID-19

Автор: Юлия Струк

У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Он сделал тест на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

"У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвержден коронавирус в результате планового тестирования. Премьер чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции, продолжает работать удаленно", - указано в сообщении.

Данные Министерства здравоохранения Грузии гласят, что за минувшие сутки после проведения 24 592 тестов на COVID-19 было выявлено 897 заражений, скончались десять человек.

Напомним, 18 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала первую прививку от коронавируса. Она была вакцинирована препаратом AstraZeneca.

Глава государства отмечала, что в Грузии в первую очередь вакцинируют врачей, медсестер и медперсонал, который работает с больными коронавирусом.

Так, в конце февраля страна отменила почти все карантинные ограничения из-за пандемии COVID. Однако комендантский час остался.

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Новости Украины Премьер-министрГрузияКоронавирус
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