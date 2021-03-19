Премьер-министр Франции сделал первую прививку от COVID-19

Кастекс вакцинировался ​​в больнице Беген в Сен-Манде, недалеко от Парижа.

"Я ничего не почувствовал, хотя мне было немного не уютно", - заявил он после вакцинации.

Отметим, что сегодня Высшее управление здравоохранения Франции (HAS), основываясь на выводах европейского регулятора, рекомендовало возобновление использования вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca для людей от 55 лет и старше.

Глава правительства вписывается в обозначенную возрастную категорию: он отметил свое 55-летие в июле 2020 года.