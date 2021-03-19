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Премьер-министр Франции сделал первую прививку от COVID-19

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 19 марта, премьер-министр Франции Жан Кастекс сделал первую прививку от коронавируса. Он был вакцинирован препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Об этом сообщает BFM TV.

Кастекс вакцинировался ​​в больнице Беген в Сен-Манде, недалеко от Парижа.

"Я ничего не почувствовал, хотя мне было немного не уютно", - заявил он после вакцинации.

Отметим, что сегодня Высшее управление здравоохранения Франции (HAS), основываясь на выводах европейского регулятора, рекомендовало возобновление использования вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca для людей от 55 лет и старше.

Глава правительства вписывается в обозначенную возрастную категорию: он отметил свое 55-летие в июле 2020 года.

Напомним, с сегодняшнего дня, 19 марта, в некоторых регионах Франции вводится локдаун. Усиление карантина началось с полуночи 19 марта в 16 наиболее пострадавших от COVID-19 департаментах страны.

Кроме того, на северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили новый вариант коронавируса. Его было сложно обнаружить. У людей, которые им заразились, "были типичны для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

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