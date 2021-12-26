Премьер Израиля уходит на самоизоляцию: у его дочери COVID

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отправляется на самоизоляцию. Поскольку тест его дочери на коронавирус дал положительный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru .

Во время заседания правительства Беннету стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус. В связи с полученной информацией он вынужден был покинуть заседание Кабинета министров.

Издание отмечает, что 14-летняя дочь израильского премьера была вакцинирована от коронавируса.