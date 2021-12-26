Премьер Израиля уходит на самоизоляцию: у его дочери COVID

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отправляется на самоизоляцию. Поскольку тест его дочери на коронавирус дал положительный результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.
Во время заседания правительства Беннету стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус. В связи с полученной информацией он вынужден был покинуть заседание Кабинета министров.
Издание отмечает, что 14-летняя дочь израильского премьера была вакцинирована от коронавируса.
Напомним, ранее в Израиле провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Во время чего все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, - выздоровели.
Кроме того, в Израиле ужесточат ограничения из-за штамма "Омикрон". Это коснется торговых точек, ресторанов и других заведений.