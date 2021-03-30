Премьер Италии вместе с женой получили прививку вакциной AstraZeneca

Италия была среди ряда европейских стран, которые ранее в этом месяце приостановили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений об около 30 случаях возникновения тромбов после вакцинации.

Большинство стран восстановили использование этой вакцины после того, как регулятор Европейского Союза заявил о превышении преимуществ препарата над возможными рисками.

Драги и его супруга, которым по 73 года, получили укол в крупном центре по вакцинации, созданном на главном железнодорожном вокзале Рима, говорится в кратком заявлении премьер-министра.

По последним данным, Италия, где проживает около 60 миллионов человек, полностью иммунизировала 3,04 миллиона человек, тогда как 3,6 миллиона получили первую дозу вакцины.

В Италии ежедневно осуществляют около 250 000 уколов вакциной от коронавируса, но Драги пообещал, что это количество увеличится вдвое в апреле.