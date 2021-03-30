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Премьер Италии вместе с женой получили прививку вакциной AstraZeneca

Автор: Андрей Василюк

Премьер-министр Италии Марио Драги и его жена Мария Серенелла Каппелло 30 марта получили первые дозы COVID-вакцины AstraZeneca. Сейчас Италия планирует активизировать свою кампанию по вакцинации.

Об этом сообщает Reuters.

Италия была среди ряда европейских стран, которые ранее в этом месяце приостановили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений об около 30 случаях возникновения тромбов после вакцинации.

Большинство стран восстановили использование этой вакцины после того, как регулятор Европейского Союза заявил о превышении преимуществ препарата над возможными рисками.

Драги и его супруга, которым по 73 года, получили укол в крупном центре по вакцинации, созданном на главном железнодорожном вокзале Рима, говорится в кратком заявлении премьер-министра.

По последним данным, Италия, где проживает около 60 миллионов человек, полностью иммунизировала 3,04 миллиона человек, тогда как 3,6 миллиона получили первую дозу вакцины.

В Италии ежедневно осуществляют около 250 000 уколов вакциной от коронавируса, но Драги пообещал, что это количество увеличится вдвое в апреле.

Напомним, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые ограничение из-за коронавируса, которые будут действовать до 6 апреля. В Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.

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