Премьер Италии вместе с женой получили прививку вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Италии Марио Драги и его жена Мария Серенелла Каппелло 30 марта получили первые дозы COVID-вакцины AstraZeneca. Сейчас Италия планирует активизировать свою кампанию по вакцинации.
Об этом сообщает Reuters.
Италия была среди ряда европейских стран, которые ранее в этом месяце приостановили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений об около 30 случаях возникновения тромбов после вакцинации.
Большинство стран восстановили использование этой вакцины после того, как регулятор Европейского Союза заявил о превышении преимуществ препарата над возможными рисками.
Драги и его супруга, которым по 73 года, получили укол в крупном центре по вакцинации, созданном на главном железнодорожном вокзале Рима, говорится в кратком заявлении премьер-министра.
По последним данным, Италия, где проживает около 60 миллионов человек, полностью иммунизировала 3,04 миллиона человек, тогда как 3,6 миллиона получили первую дозу вакцины.
В Италии ежедневно осуществляют около 250 000 уколов вакциной от коронавируса, но Драги пообещал, что это количество увеличится вдвое в апреле.
Напомним, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые ограничение из-за коронавируса, которые будут действовать до 6 апреля. В Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.