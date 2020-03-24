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Премьер Италии надеется на преодоление эпидемии коронавируса до июля

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 20:41
Премьер Италии надеется на преодоление эпидемии коронавируса до июля
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Так Конте прокомментировал возможное продление карантина в Италии до 31 июля

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется, что эпидемию коронавируса в стране удастся преодолеть до июля. Об этом Конте заявил во время обращения к гражданам Италии 24 марта, передает Reuters.

Так премьер прокомментировал возможное продление жестких карантинных мер до 31 июля.

"Это только теория, но я верю, что все закончится раньше", - заявил Конте.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Италии ужесточило наказание за нарушение общенациональных карантинных ограничений в связи со вспышкой коронавируса. За нарушение карантина возможен штраф в размере до 3 тысяч евро.

Отметим, итальянская власть объявила об введение дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. В Италии запретили спортивную или физическую деятельность на улице и остановили строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

Также РБК-Украина писало, что Конте подчеркнул необходимость продлить сроки действия карантинных ограничений в Италии после 3 апреля. Также, по его словам, правительство готово оказывать миллиарды государственных инвестиций.

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