Премьер Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом. Он будет лечиться дома.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

По словам Гахария, он чувствует себя хорошо.

Издание отмечает, что 31 октября премьер Грузии ушел на самоизоляцию после того, как у одного из его сотрудников подтвердили коронавирус.

"К сожалению, теперь мне придется работать в особом режиме, поскольку коронавирус подтвердился у моего сотрудника, с которым накануне у меня была продолжительная коммуникация. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжу работу в этом режиме", - сообщил премьер.

Напомним, 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заболел коронавирусом.

Позже в пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинени подтвердили заражения коронавирусом.

Кроме того, президент Европарламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Добавим, что ранее стало известно, что два заместителя главы Офиса президента заразились коронавирусом. Среди заболевших Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заразился коронавирусом.