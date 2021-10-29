Премьер Грузии о голодовке Саакашвили: у человека есть право на самоубийство

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал голодовку экс-президента страны Михаила Саакашвили. Он также заявил, что у любого человека есть право на самоубийство.

У него спросили, каким может быть финал, если состояние Саакавшили ухудшится.

"Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью… Даже больше: по закону, у человека есть право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он вправе это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность", - заявил он.

Премьер заявил, что власти создали дополнительную группу врачей для оказания помощи Саакашвили.