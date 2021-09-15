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Премьер Гаити уволил главного прокурора, который подозревал его в убийстве президента

Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри уволил главного прокурора страны Бед-Форда Клода, назначив на его место другого человека. Это произошло после того, как Клод добивался обвинения против Генри в деле об убийстве президента Жовенеля Моисея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При том неизвестно, насколько законно это увольнение и не противоречит ли оно конституции Гаити 1987 года. Конституция предусматривает, что прокурор может быть назначен или уволен только президентом страны

Напомним, что ранее прокурор Гаити попросил судью предъявить Генри обвинения в деле об убийстве президента. Он также просил запретить ему выезд из страны.

Ранее сообщалось, что Клод вызвал Генри на допрос, чтоб поговорить о его связях с предполагаемым преступником в деле об убийстве Моисея.

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