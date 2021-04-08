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Премьер Чехии уволил главу Минздрава за отказ купить российскую вакцину

Новина українською → Прага, Четверг 08 апреля 2021 01:26
Премьер Чехии уволил главу Минздрава за отказ купить российскую вакцину Фото: Ян Блатны (ceskenoviny.cz)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил главу министерства здравоохранения страны Яна Блатны.

Об этом сообщает Чешское телевидение.

Пост главы минздрава Чехии займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер.

По словам Блатны, решение Бабиша политически мотивировано. Экс-министр добавил, что его совесть чиста, и он исполнял свои обязанности, используя все знания и силы. По поводу утверждения вакцин от коронавируса, он сказал, что всегда выступал за использование только проверенных препаратов, которые не нанесут вред людям.

Аренбергер станет четвертым министром здравоохранения Чехии за время пандемии коронавируса.

Напомним, две из четырех партий правящей коалиции Словакии потребовали отставки премьер-министра Игоря Матовича после его решения закупить российскую вакцину.

Ранее глава правительства договорился о поставках российской вакцины в обход партнеров по коалиции. Ранее с должности ушел министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. По его словам, две партии сделали его отставку условием того, чтобы они остались в коалиции.

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