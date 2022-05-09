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Премьер Чехии о речи Путина на параде: Бессмысленно опровергать каждую ложь

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Прага , Понедельник 09 мая 2022 17:19
Премьер Чехии о речи Путина на параде: Бессмысленно опровергать каждую ложь Фото: премьер Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент России Владимир Путин продолжает целенаправленно искажать историю, чтобы оправдать неспровоцированную агрессию России против Украины. По его словам, речь российского диктатора на параде ко Дню победы в Москве подтвердила важность единых и решительных действий Запада против агрессора.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Чехии".

"В своем выступлении Владимир Путин продолжил ложную информацию и целенаправленные искажения истории и настоящего, которые российская пропаганда использует для оправдания неспровоцированной агрессии России против Украины. Бессмысленно опровергать каждую ложь, сказанную в Москве, но эта речь подтвердила важность единых и решительных действий Запада против агрессора", - сказал Фиала.

Напомним, Путин упомянул о "спецоперации" в Украине на параде в Москве.

Кроме того, Путин заявил, что на Донбассе российские войска и боевики "сражаются за родину".

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