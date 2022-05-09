Премьер Чехии о речи Путина на параде: Бессмысленно опровергать каждую ложь
Президент России Владимир Путин продолжает целенаправленно искажать историю, чтобы оправдать неспровоцированную агрессию России против Украины. По его словам, речь российского диктатора на параде ко Дню победы в Москве подтвердила важность единых и решительных действий Запада против агрессора.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Чехии".
"В своем выступлении Владимир Путин продолжил ложную информацию и целенаправленные искажения истории и настоящего, которые российская пропаганда использует для оправдания неспровоцированной агрессии России против Украины. Бессмысленно опровергать каждую ложь, сказанную в Москве, но эта речь подтвердила важность единых и решительных действий Запада против агрессора", - сказал Фиала.