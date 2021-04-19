ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Премьер Чехии отказался считать взрывы на складах актом государственного терроризма

Новина українською → Прага, Понедельник 19 апреля 2021 23:09
Премьер Чехии отказался считать взрывы на складах актом государственного терроризма Фото: Андрей Бабиш (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Чехии не рассматривает взрывы на военных складах в 2014 году, за которыми, очевидно, стоят российские спецслужбы, как акт государственного терроризма. Боеприпасы принадлежали частной фирме.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает Zpravy.

По его словам, расследование продолжается.

"Хочу подчеркнуть: речь не шла об акте государственного терроризма... Это значит, что Россия не напала на Чешскую Республику. Агенты совершили террористический акт против товаров болгарского бизнесмена, который продавал их в страны, воюющие против России", - заявил Бабиш.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Чехия Взрыв
NEWS
Подгруппа ТКГ по безопасности завтра соберется на экстренное заседание, - Арестович
Подгруппа ТКГ по безопасности завтра соберется на экстренное заседание, - Арестович
DAILY
Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины