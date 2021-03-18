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Премьер Британии заявил, что уже завтра сделает прививку вакциной AstraZeneca

Новина українською → Великобритания, Четверг 18 марта 2021 20:41
Премьер Британии заявил, что уже завтра сделает прививку вакциной AstraZeneca Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал прививку вакциной AstraZeneca в рамках получения первой дозы. Политик заявил, что посетит центр вакцинации уже завтра.

Об этом он заявил в ходе брифинга, передает Sky News.

"Я получу свою (первую дозу вакцины) завтра в центре, который сейчас использует вакцину Oxford/AstraZeneca", - заявил Джонсон.

Напомним, ряд стран, среди которых Дания, Швеція, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

В Норвегии выяснили, что вакцина против коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию. В дальнейшем она может вести к образованию тромбов.

Однако 18 марта Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) одобрило дальнейшую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Регулятор не выявил возможность увеличения риска тромбоза от применения вакцины.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

16 марта Франция и Италия заявили о готовности восстановить вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Также Бельгия и Эстония заявили, что не будут останавливать вакцинацию от коронавируса вакциной компании AstraZeneca.

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