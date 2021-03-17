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Премьер Британии заявил, что "очень скоро" сделает прививку вакциной AstraZeneca

Новина українською → Великобритания, Среда 17 марта 2021 15:12
Премьер Британии заявил, что "очень скоро" сделает прививку вакциной AstraZeneca Фото: Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "очень скоро" сделает прививку вакциной компании Oxford-AstraZeneca. Заявление прозвучало на фоне приостановки рядом стран использования этой вакцины после опасений относительно возможных побочных эффектов.

Об этом сообщает Sky News.

"Я могу сказать относительно вакцины Oxford-AstraZeneca. Я сам очень скоро получу укол...и это будет безусловно вакцина Oxford-AstraZeneca", - сказал Джонсон.

Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (ЕМА) 16 марта заявило, что "нет никаких признаков" того, что вакцина против коронавируса AstraZeneca является причиной появления тромбов. 18 марта регулятор созывает внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно дальнейших действий.

Ранее ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых вакцинировали вакциной AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Ряд стран, среди которых Дания, Швеція, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

16 марта Франция и Италия заявили о готовности восстановить вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Также Бельгия и Эстония заявили, что не будут останавливать вакцинацию от коронавируса вакциной от AstraZeneca.

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