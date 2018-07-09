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Премьер Британии шокирована известием о смерти пострадавшей от "Новичка"

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 02:33
Фото: погибшая Дон Стерджес (news.sky)
Фото: погибшая Дон Стерджес (news.sky)

Тереза Мэй заявила, что "потрясена и шокирована"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "потрясена и шокирована" смертью Дон Стерджес - 44-летней женщины, пострадавшей при отравлении в городе Эймсбери. Об этом сообщает Sky News.

"Полиция и сотрудники служб безопасности безотлагательно занимаются установлением фактов этого инцидента, который теперь расследуется как убийство. Правительство стремится обеспечить полную поддержку местному населению по мере того, как оно занимается этой трагедией ", - сказала она.

Отметим, 44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что Дон Стерджес, отравившаяся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, умерла.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследовать происшествие как убивство.

Стало известно, как заразились "Новичком" пострадавшие в Эймсбери
Теги публикации: Великобритания, отравление, Тереза Мэй  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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