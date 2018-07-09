Премьер Британии шокирована известием о смерти пострадавшей от "Новичка"

Тереза Мэй заявила, что "потрясена и шокирована"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "потрясена и шокирована" смертью Дон Стерджес - 44-летней женщины, пострадавшей при отравлении в городе Эймсбери. Об этом сообщает Sky News.

"Полиция и сотрудники служб безопасности безотлагательно занимаются установлением фактов этого инцидента, который теперь расследуется как убийство. Правительство стремится обеспечить полную поддержку местному населению по мере того, как оно занимается этой трагедией ", - сказала она.

Отметим, 44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что Дон Стерджес, отравившаяся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, умерла.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследовать происшествие как убивство.