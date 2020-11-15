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Премьер Британии, переболевший в апреле COVID-19, ушел на самоизоляцию

Лондон, Воскресенье 15 ноября 2020 23:19
Премьер Британии, переболевший в апреле COVID-19, ушел на самоизоляцию
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Британии Борис Джонсон самоизолировался из-за контакта с больным коронавирусом. Глава британского правительства будет работать дистанционно из своей резиденции на Даунинг-стрит.

Об этом сообщает агентство BBC News.

Джонсон недавно более получаса общался с депутатом Ли Андерсеном, у которого после этого диагностировали COVID-19. У премьера сейчас нет симптомов заболевания.

"Премьер-министр чувствует себя хорошую, у него нет симптомов COVID-19", - цитирует агентство заявление пресс-службы британского правительства.

Отметим, в апреле этого года у Бориса Джонсона подтвердили коронавирус. Глава британского правительства очень тяжело переносил заболевание, его даже пришлось госпитализировать.

Как писало РБК-Украина, больной коронавирусом британский премьер попал в реанимацию, где пробыл двое суток, пока его состояние не улучшилось.

Добавим, о выздоровлении Джонсона стало известно 26 апреля. После выписки из больницы, британский премьер вернулся к выполнению своих полномочий.

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Новости Украины В мире ВеликобританияКоронавирусБорис Джонсон

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