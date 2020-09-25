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Премьер Беларуси просит поддержки у России

Минск, Пятница 25 сентября 2020 15:41
Премьер Беларуси просит поддержки у России
Фото: Роман Головченко (belarus.by)
Автор: Андрей Козловский

Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что после президентских выборов Беларусь испытывает давление со стороны стран Запада. Он считает, что Беларусь сейчас нуждается в поддержке России.

Об этом сообщает Euroradio.

По словам Головченко, в настоящее время давление на Беларусь со стороны Запада ослабло, но до сих пор не прекращаются попытки вмешательства в дела страны с целью расшатывания ситуации и продавливания результата, который "не соответствует выбору народа".

"Для нас в этот момент очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника, Российской Федерации, и высоко это ценим", - добавил Головченко.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тіхановська - 10,1%.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз не признает Лукашенко в качестве легитимного президента и призвал Беларусь провести новые демократические выборы. При этом в ЕС отметили, что сейчас пересматривают свои отношения с Беларусью.

После этого в Кремле отреагировали на непризнание легитимности Лукашенко со стороны ЕС.

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