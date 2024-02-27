Прем'єр Словаччини заявив, що низка країн НАТО розглядають відправку військ в Україну

Кілька країн-членів НАТО та Європейського Союзу розглядають можливість відправки солдатів в Україну на двосторонній основі.

Про це у понеділок заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Свою резонансну заяву він зробив напередодні зустрічі європейських лідерів у Парижі, в якій він брав участь.

"Я обмежуся тим, що ці тези (в рамках підготовки до паризької зустрічі. - ред.) означають, що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядають можливість відправки своїх військ в Україну на двосторонній основі. Я не можу сказати, з якою метою і що вони повинні там робити", - сказав Фіцо на телевізійному брифінгу після засідання Ради безпеки Словаччини.

Водночас він підкреслив, що Словаччина, як член ЄС і НАТО, не відправлятиме солдатів в Україну. На його думку, в Україні є ризик великої ескалації конфлікту.

У командуванні НАТО не надали офіційного коментаря щодо висловлювань Фіцо.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Чеська Республіка не готується відправляти жодного солдата в Україну, "ніхто не повинен про це турбуватися".

Раніше лідери НАТО, включно з президентом США Джо Байденом, підкреслили, що західний військовий альянс хоче уникнути прямого конфлікту з Росією, який може призвести до глобальної війни. А генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що "ані НАТО, ані союзники по НАТО, не є стороною конфлікту".

Паризька конференція з питань допомоги Україні

В понеділок, 26 лютого, в Єлисейському палаці у Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні в протистоянні агресору, в контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Після зустрічі президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні, але поки що консенсус щодо цього питання відсутній.

Також французький лідер зазначив, що анонсував створення партнерами і союзниками коаліції для постачання Україні ракет середньої та великої дальності.

Раніше Макрон заявив, що лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

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