Прем'єр-міністру Бельгії відправили листи із токсичним порошком: є постраждалі

За даними видання, інцидент стався ще 22 листопада 2024 року. Однак прокуратура Бельгії повідомила про нього, коли стали відомі результати аналізу підозрілого порошку. З'ясувалось, що лист містив стрихнін. Ця токсична речовина може бути смертельно небезпечною при попаданні всередину і може викликати подразнення шкіри при контакті.

"Працівниця відкривала лист і згодом відчула себе зле. Тоді її доставили до лікарні, більше ніхто не постраждав", - пояснив речник Александра Де Кроо Баренд Лейтс.

За його словами, інцидент шокував прем'єр-міністра та співробітників офісу. Також відомо, що постраждала працівниця наразі почувається добре. Було вжито всіх необхідних заходів, щоб не допустити додаткової шкоди.

Також повідомляється, що загалом до офісу прем'єра надійшло три листи: 20 та 22 листопада, а також 9 грудня. Розслідування все ще триває, і жодного підозрюваного на даному етапі не заарештовано.

Стрихнін - це високоактивна отруйна речовина природного походження, яку отримують із насіння деяких видів рослин, зокрема чилібухи (Strychnos nux-vomica). Він належить до алкалоїдів і має сильну стимулюючу дію на центральну нервову систему, особливо на спинний мозок. Через свою токсичність навіть у малих дозах стрихнін може викликати судоми, дихальну недостатність і зупинку серця.

Стрихнін у минулому використовували як засіб для боротьби з гризунами та як медичний стимулятор у малих дозах. Однак через високий ризик отруєнь його застосування в медицині та побуті значно обмежене. Він є забороненим у багатьох країнах через смертельну небезпеку навіть при незначному перевищенні допустимої дози

Раніше ми писали про те, що у липні минулого року до Міністерства внутрішніх справ Франції надіслали лист із вірусом чуми. Його адресували голові відомства.

Підозрілий лист було виявлено та перехоплено у суботу, 27 липня, у сортувальному центрі на пошті. У ньому виявили підозрілий чорний порошок, після чого почали проводити експертизу.