"Прекратить агрессию против Украины". США обратились к РФ в годовщину Иловайской трагедии

Посольство США обратилось к России в день памяти защитников Украины и седьмой годовщины Иловайской трагедии. Представительство призвало РФ прекратить агрессию против нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.
"В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 29 августа украинцы чтят память защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Отметим, что в этот день по всей Украине будут приспущены государственные флаги в рамках Дня памяти защитников Украины.
Добавим, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим защитникам.