Прекрасные! Ольга Сумская с дочерьми восхитила сеть семейной фотосессией

Ольга Сумская со своими взрослыми дочерьми недавно приняла участие в ярком фотосете для известного глянца. 52-летняя знаменитая украинская актриса Ольга, 29-летняя Антонина Паперная и 17-летняя Анна Борисюк примеряли стильные разноцветные наряды для номера издания Viva, а звездная мама поделилась интересными историями про свою "династию". Новые снимки из фотосессии опубликовала Тоня в своем Instagram.

Отметим, что говорить о династии не будет преувеличением, так как Паперная - дочь от первого брака Ольги Сумской с актерем Евгением Паперным - пошла по стопам семьи и выбрала для себя карьеру актрисы. Правда, жить и работать девушка уехала в столицу РФ.

Аня - дочка от второго брака Ольги с актером Виталием Борисюком - в этом году окончила школу и также мечтает стать актрисой.

"Аня категорически не хотела, чтобы я занималась с ней перед поступлением (кстати, так же, как и Тоня). Говорила, что сама попробует. На вступительных читала монолог Наталки Полтавки, который сыграла в кино ее тетя Наталья Сумская. А поэтическая композиция из "Энеиды" Котляревского досталась ей от бабушки, нашей берегини актерской династии, Анны Сумской!" - рассказала Ольга журналистам.

Ольга Сумская с дочерьми Тоней и Аней (Фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, что Ольга Сумская родилась в семье актеров Академического драмтеатра им. И. Франко во Львове. Ее старшая сестра Наталья является актрисой и телеведущей. Отец Вячеслав Игнатьевич Сумской был народным артистом Украины (скончался в 2007 году), мама Анна Ивановна Сумская - заслуженная артистка.

"Есть дети управляемые, но не в случае с Тоней. Этот человек самостоятельно принимает решение, и ничто и никто не может ее переубедить. Что ж, значит так должно быть", - так высказалась про старшую дочь Тоню Ольга Сумская.

Ольга Сумская с дочкой Тоней (Фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Пользователи сети восхищаются семейными снимками Сумской с дочками, называют ее королевой и даже богиней, а совместный кадр - самым трогательным из всего фотосета.

Красивые девчата;

Как можно так быть похожими!

Прекрасные!

Супер! Какие вы красивые! А Ольга просто королева!

Самый трогательный кадр этой фотосессии!

Вот оно какое - счастье!

Красивульки, а Оля - богиня...

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Как сообщалось ранее, недавно Ольга Сумская поделилась душевными фото с дня рождения мужа Виталия Борисюка, которому исполнилось 56 лет.

Также мы писали о том, что Ольга Сумская восхитила сеть фото с дочкой-выпускницей в прозрачном платье.