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Прекрасные носики: Ефросинина очаровала нежным фото с сыночком

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Маша Ефросинина озадачила фанов "семейным вопросом"

Маша Ефросинина показала очаровательное фото с сынишкой Сашей. На черно-белом снимке удалось передать столько ярких эмоций и светлой радости, что не всякое цветное может охватить. 40-летняя телеведущая, актриса и общественный деятель в своем Instagram в шутливой форме стала размышлять о внешнем сходстве мамы с ребенком.

Звезда держит мальчика на руках и счастливо улыбается, а малыш дарит радостную улыбку в ответ.

Саша стал ее вторым ребенком от брака с бизнесменом Тимуром Хромаевым. Семейная пара также воспитывает дочку Нану, которая на 10 лет старше братика.

Маша Ефросинина с сыном Сашей (Фото: nstagram.com/mashaefrosinina)

"А моя мама утверждает, что нос у Сани мой. Ну, по-моему, это очевидно..." - подписала Ефросинина фото.

Пользователи сети восхищаются невероятно нежным кадром и также с доброй иронией стали спорить о "родстве" носиков. Подписчики Маши купают ее в комплиментах и отмечают - что-что, а вот улыбка и блеск в глазах у мальчика вне всяких сомнений от мамы.

  • Маша, улыбка и блеск в глазах - это точно от вас!
  • Нет, носы разные, ваш острый, а у него курносый!
  • Вы такая красивая;
  • Какие вы чудесные!
  • И улыбка;
  • Не твой! Но классные оба!
  • Зато улыбка уж точно ваша!
  • Скулы, улыбка ваши без сомнений;
  • Носик и очаровательная улыбка мамины!
  • Без сомнения, милашка мамин сынуля!
  • Маша, вы - чудо!
  • Прекрасные носики;
  • Он вообще целиком ваш! Кровинушка!

Скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что во время поездки в Мексику Маша Ефросинина решилась попробовать местный экзотический алкоголь. Например, она оценила крепкую настойку на галлюциногенном кактусе и поделилась ощущениями после ее употребления.

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