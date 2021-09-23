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Преемник Ford Mondeo, ставший кроссовером, поступил в продажу

Автор: Александр Мороз

Компания Ford в Китае начала принимать заказы на новый купеобразный кроссовер Evos. В случае выхода на рынок Европы новинка заменит модель Mondeo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PCAuto

Ford Evos дебютировал на Шанхайском автосалоне и поступил в продажу на китайском рынке. Автомобиль построен на новой платформе FNV. Габариты купе-кроссовера составляют 4920х1920х1600 мм при длине колесной базы 2945 миллиметров.

Внешне автомобиль отличается массивной радиаторной решеткой, крупными 20-люймовыми колесами, объединенными светодиодной полосой фарами и пластиковым защитным обвесом.

В салоне – полностью цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и огромный вытянутый 27-дюймовий дисплей информационно-развлекательной системы, растянувшийся почти на всю переднюю панель. Топовые версии получат систему полуавтономного вождения.

Под капотом установлен безальтернативный двухлитровый турбомотор мощностью 238 л.с., который трудится в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Расход топлива, по данным автопроизводителя, составляет 7,5 литра на 100 км пробега. Позже линейку пополнит более экономичный гибрид.

В Китае прием заказов на Ford Evos уже стартовал. Первые автомобили поступят дилерам в ближайшее время. Затем новинка отправится и на другие рынки. В Европе этот купе-кроссовер должен заменить Mondeo, хотя официального подтверждения от Ford пока не поступало.

Напомним, что Ford обновил для европейского рынка семейство автомобилей Fiesta седьмого поколения. Модель впервые получила полностью светодиодную оптику.

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Ford