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"Представьте, что на стадионе тысячи трупов": Зеленский сравнил митинг Путина с армией РФ

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Владимир Зеленский сравнил количество присутствовавших на митинге 18 марта на стадионе в Москве в поддержку политики Путина с российской армией. Он подчеркнул, что войну нужно заканчивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Сегодня (18 марта - ред.) в Москве прозвучало много слов в связи с годовщиной захвата Крыма. Состоялся большой митинг. И я хочу обратить внимание на одну деталь. Сообщается, что в общей сложности к митинговой активности в столице России были привлечены около 200 тысяч человек. 100 тысяч на улицах, примерно 95 тысяч - на стадионе", - напомнил президент Украины.

Приблизительно такое же количество российских военных задействовали во вторжении в Украину.

"Просто представьте, что на том стадионе в Москве - 14 тысяч трупов и еще десятки тысяч раненых и искалеченных людей. Уже столько российских потерь от этого вторжения. Вот такая цена войны. Чуть больше чем через три недели. Войну надо заканчивать. Предложения Украины - на столе", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству в Москве. По его словам, настало время встречаться и говорить о мире.

Ранее сообщалось, что достичь мира между Украиной и Россией можно только при встрече лидеров стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Владимир Зеленский