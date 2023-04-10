UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Представник президента розповіла, скільки росіян в'їхали до Криму під час окупації

Фото: постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

За час окупації Криму незаконно перемістилося туди від 500 до 800 тисяч громадян Росії. Після звільнення півострова українською армією всі вони будуть видворені.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.

"Ми радимо їм раніше їхати з окупованого Криму, поки вони мають таку можливість. Для тих, хто не послухає, в українському законодавстві є така процедура, як примусове видворення", - сказала вона.

За її словами, майже всі громадяни РФ, які в'їхали до Криму за час окупації, в'їхали незаконно і не зверталися до українських міграційних органів.

Ташева зазначила, що згідно з нормами міжнародного права, колективне видворення є незаконним. "Тобто ми маємо видати сто чи двісті тисяч індивідуальних рішень. Цим мають займатися українські міграційні органи, які відновлять роботу після деокупації. Розуміємо, щоб система працювала швидко, таких центрів має бути створено дуже багато", - додала представник президента у Криму.

Нагадаємо, постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна сказала, що військовий шлях звільнення півострова наразі залишається пріоритетним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВійна Росії проти України