Представлена рестайлинговая Mazda CX-5: обновленная внешность и только полный привод

Mazda показала рестайлинговый кроссовер CX-5. Изменения свелись к небольшим доработкам дизайна, также есть новшества по части техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mazda .

Кроссовер Маzda CX-5 текущего поколения выпускается с 2016 года и за это время пережил несколько мелких технических модернизаций. Но вот рестайлинг - с изменениями во внешности - подготовлен только сейчас, для CX-5 2022 модельного года.

Обновленная Mazda CX-5 (Фото: mazda-press.com)

Правда, по большому счету дизайн изменился не сильно. В глаза бросаются новые фары и фонари, видоизмененный рисунок радиаторной решетки. Также обновились бамперы: например, спереди больше нет черных секций, обрамлявших противотуманные фары. Для сравнения ниже показан текущий вариант CX-5.

Mazda CX-5 до обновления (Фото: Вадим Добровольский/РБК-Украина)

Кроме того появился новый стайлинг-пакет GT Sport. Отличия такой версии - окрашенный в цвет кузова обвес (колесные арки и пороги). Прежде эти элементы могли быть только черными или серыми.

Обновленная Mazda CX-5 в исполнении GT Sport (Фото: mazda-press.com)

В интерьере еще меньше новшеств. Главное - новый дисплей мультимедиа диагональю 10,25 дюйма. Впрочем, он будет в новинку только на некоторых рынках (включая украинский), ведь сама новая система дебютировала еще в прошлом году. Правда, в оснащении появились более комфортные сиденья, а для дорогих версий используется отделка кожей Nappa.

Двигатели и вовсе не поменялись. Как и прежде, кроссовер в Европе будет предлагаться с бензиновыми "четверками" Skyactiv-G объемом 2 и 2,5 л (165 и 194 л.с.) и 150-сильным дизелем Skyactiv-D 2.2 В Украине доступны только бензиновые моторы и вряд ли эта ситуация изменится после появления у нас рестайлинговой машины. Для Северной Америки моторная гамма обозначена также только бензиновыми двигателями - атмосферным Skyactiv-G 2.5 на 190 "сил" и турбированным Skyactiv-G 2.5 на 230 "сил".

Маловато нововведений? Не спешите. Главные доработки коснулись шасси. Подвеска перенастроена (новые подрамники и упругие элементы), что, как заявляют в компании, позволило улучшить управляемость и заодно снизить уровень шума и вибраций в салоне. А шестиступенчатый "автомат" стал работать быстрее.

Кроме того, появилась система Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), позволившая расширить список ездовых режимов - в частности, к спортивному добавился внедорожный.

Отдельно сделан акцент, что отныне CX-5 будет исключительно полноприводной даже в базовой комплектации. Правда с оговоркой, что это коснется только США. Примечательно, что кроссовер и ранее на отдельных был доступен только в версии 4х4.

Вначале - уже зимой - рестайлинговый кроссовер появится на рынке США. Чуть позже стартуют продажи в Европе, а там придет очередь Украины.