Представлена батарея для электромобилей с временем зарядки всего 10 минут

Серийное производство инновационной батареи может начаться в 2024 году. Компания заявляет, что в батареях используется форм-фактор элемента 4680, который в этом году ранее анонсировала Tesla.

Цилиндрические элементы могут накапливать больше энергии для увеличения запаса хода. И способны заряжаться от 0 до 100% за 10 минут. В случае с StoreDot они еще и стоят не больше, чем стандартные батареи.

При разработке конструкции 4680 пришлось столкнуться с серьезными проблемами. Цилиндрический формат ячейки потребовал уникальной химической адаптации для борьбы с внутренним давлением, выделением газа и потенциальной утечкой.

На разработку батарей у компании ушло три года. Исследования проводились в сотрудничестве с учеными Варвикского университета и специалистами British Petroleum.

Сейчас компания ведет переговоры с рядом автопроизводителей, чтобы начать мерийное производство инновационной батери. Эта технология также может быть применена к аккумуляторным элементам в виде пакетов. О сотрудничестве с StoreDot на прошлой неделе заявил Daimler.

Инновационный химический состав аккумуляторных элементов с преобладанием кремния может быть адаптирован к различным форматам упаковки в соответствии с меняющимися потребностями рынка. Цилиндрические ячейки спроектированы так, чтобы быть безопасными и надежными.