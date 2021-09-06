Представлен первый электрический Maybach: им стал концептуальный кроссовер EQS

Компания Mercedes- официально представила концепт электрического кроссовера Mercedes-Maybach EQS. В серию новинка пойдет в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.
Концептуальный Mercedes-Maybach EQS является предвестником серийного электрического кроссовера, который должен появиться в 2023 году. Роскошный электромобиль с двухцветным кузовом окрашен в цвета Zircon Red и Obsidian Black Metallic.
Что касается дверей, они полностью автоматические, и ручки выдвигаются по мере приближения водителя с ключом. Водительская дверь откроется автоматически, с брелока также можно будет дистанционно открывать задние двери.
Также сообщается, что у новых электрических кроссоверов с трехлучевой звездой запас хода на одном заряде батареи составит не менее 600 км.
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