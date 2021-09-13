Представлен новый Subaru WRX: теперь на платформе Levorg

Subaru представила "заряженный" седан WRX нового поколения. Новинка окончательно отпочковалась от модели Impreza - ее упоминания давно нет в названии, а теперь у WRX и другая платформа. Машина построена на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), а передняя часть кузова с фарами и решеткой радиатора почти без изменений позаимствована от универсала Levorg, который продается исключительно на японском рынке.

Автомобиль приводится в движение новым 2,4-литровым четырехцилиндровым оппозитным бензиновым двигателем с турбонаддувом, который выдает 271 л.с. Иными словами, новый WRX всего на 3 лошадиных силы мощнее, чем предшественник.

Тяга от турбомотора передается на все четыре колеса - постоянный полный привод является фирменной особенностью Subaru. Для спортивного седана покупатели могут выбирать шестиступенчатую механическую коробку передач, или бесступенчатый вариатор с восемью виртуальными передачами.

WRX также впервые получил адаптивные амортизаторы с изменяемой жесткостью. Настройки подвески имеют три режима – Comfort, Normal и Sport. Пакет систем безопасности Subaru EyeSight входит в стандартную комплектацию всех машин с вариатором.

В салоне прописался большой 11,6-дюймовый вертикальный сенсорный экран мультимедиа, а также спортивные кресла с механическими, или опционально электрическими регулировками.

У нового спортивного седана более низкий центр тяжести. Благодаря широкому применению высокопрочных сталей жесткость кузова на кручение увеличилась на 28%. Не забыли японские инженеры и о снижении веса. Передние крылья изготовлены из алюминия, что позволяет сэкономить около 2,3 кг.

По информации автопроизводителя, обвес из неокрашенного пластика в духе кроссоверов марки направлен на снижение коэффициента аэродинамического сопротивления.

Сообщается, что продажи новинки на европейских рынках начнутся в начале 2022 года. Ближе к старту продаж станут известны динамические характеристики, а также цены Subaru WRX.