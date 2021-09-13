Представлен новый Subaru WRX: теперь на платформе Levorg

Subaru WRX новой генерации окончательно утратил связь с моделью Impreza. Теперь спортивный седан построен на платформе более крупного универсала Levorg.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Subaru.
Subaru представила "заряженный" седан WRX нового поколения. Новинка окончательно отпочковалась от модели Impreza - ее упоминания давно нет в названии, а теперь у WRX и другая платформа. Машина построена на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), а передняя часть кузова с фарами и решеткой радиатора почти без изменений позаимствована от универсала Levorg, который продается исключительно на японском рынке.
Автомобиль приводится в движение новым 2,4-литровым четырехцилиндровым оппозитным бензиновым двигателем с турбонаддувом, который выдает 271 л.с. Иными словами, новый WRX всего на 3 лошадиных силы мощнее, чем предшественник.
В салоне прописался большой 11,6-дюймовый вертикальный сенсорный экран мультимедиа, а также спортивные кресла с механическими, или опционально электрическими регулировками.
Сообщается, что продажи новинки на европейских рынках начнутся в начале 2022 года. Ближе к старту продаж станут известны динамические характеристики, а также цены Subaru WRX.
Напомним, очередь на электромобиль Porsche Taycan растянулась на полгода. Только за первое полугодие 2021 года немецкий автопроизводитель выпустил около 20 тысяч электромобилей.
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