Представився "племінником Кадирова". Росіянин вбив судмедексперта в Ізюмі

Ним виявився 26-річний уродженець Дагестану, командир бойової машини реактивного дивізіону військової частини 61899 27-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ.

За даними слідства, 7 травня минулого року російський військовий прийшов до патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі.

"У цей час на своєму робочому місці перебували працівники, серед яких був 70-річний судово-медичний експерт, який після важкої хвороби втратив ногу та пересувався на протезі", - йдеться в повідомленні.

Окупант представився, назвав себе "племінником Кадирова" та почав розмовляти зі співробітниками. Судмедексперт сказав, що вважає перебування військових Російської Федерації на території міста Ізюм незаконним та сказав: "Хто вас сюди кликав?". Російський військовослужбовець почав поводити себе агресивно. Він декілька раз ударив в обличчя експерта, зробив чотири постріли з автомата Калашникова у стелю.

Злякавшись, лаборантка вибігла на вулицю. Окупант наказав лікарю-патологоанатому негайно повернути її назад. Чоловік пішов за нею. Коли російський військовослужбовець та судмедексперт залишилися у кабінеті вдвох, окупант застрелив чоловіка.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Як повідомлялося, співробітники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації міста Ізюм Харківської області влаштувався на роботу до місцевої окупаційної адміністрації. Там він "виконував обов'язки" еколога.

Нагадаємо, за час окупації в Ізюмі Харківської області вбито щонайменше 1000 мирних громадян. Крім того, близько 80% інфраструктури міста зруйновано або суттєво пошкоджено.