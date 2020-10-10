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Представитель обмудсмена о коронавирусе в ОРДЛО: ситуация критическая

Автор: Дмитрий Левицкий

Ситуация с распространением коронавируса на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей критическая. Оккупанты скрывают истинное количество больных COVID-19.

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Об этом заявил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на странице в Facebook.

По его словам, оккупанты ставят жителям ОРДЛО три диагноза - острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), пневмония и COVID-19.

"Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, и настоящее количество больных коронавирусом оккупанты умалчивают", - отметил Лисянский.

Кроме того, на территории ОРДЛО не действуют ограничительные меры, такие как - масочный режим, социальная дистанций и другие, а в аптеках не хватает средств индивидуальной защиты. В то же время оккупанты не прекращают проводить массовые мероприятия.

Как писало РБК-Украина, по данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, жертвами коронавируса на оккупированном Донбассе стали свыше 250 человек, а общее количество случаев инфицирования достигает 5 тысяч.

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