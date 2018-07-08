Что предсказывают звезды на 8 июля: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 8 июля 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Овен

Сегодня благоприятно провести день в праздной лени. Вам пойдет на пользу общение со стихией воды, к примеру, на берегу реки.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Телец

Сегодняшняя незапланированная встреча может изменить ваши планы. Будьте аккуратнее с режущими предметами, есть риск травмироваться.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Близнецы

Благоприятный день для работы над собственными недостатками. К примеру, бросьте курить или займитесь физкультурой.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Рак

День не слишком подходит для ремонта или стройки. Лучше вообще уехать из дому и провести время где-нибудь в другом месте.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Лев

На вас попытаются оказать давление родственники, причем, из благих намерений. У вас есть выбор идти по пути наименьшего сопротивления.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Дева

Сегодня день компромиссов. Постарайтесь идти на уступки, и тогда вы сможете избежать проблем в общении с любимым человеком.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Весы

Этот день грозит внести разногласия, старайтесь придерживаться нейтралитета. Не перегружайте мышцы, особенно ноги.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Скорпион

День благоволит для разрешения финансовых вопросов. Поездки будут удачным. Остерегайтесь сквозняков и мороженого.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Стрелец

Сегодня ваши друзья спутают вам все планы. Вам придется заниматься чужими проблемами. В личной жизни ждите сюрприза.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Козерог

Включайте свое чувство юмора, и тогда вы сможете вырулить из проблемной ситуации. Сегодня не стоит злоупотреблять алкоголем.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Водолей

Если у вас возникнет желание включить транжиру, подумайте о будущем. День опасен отравлениями, берегите здоровье.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Рыбы

Уделите больше времени уходу за своей внешностью. Желательно обновить гардероб. День благоприятствует творчеству.