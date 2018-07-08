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Что предсказывают звезды на 8 июля: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        08.07.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 8 июля 2018 года (pixabay.com/DasWortgewand)
Фото: Гороскоп на 8 июля 2018 года (pixabay.com/DasWortgewand)

Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 8 июля 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Овен

Сегодня благоприятно провести день в праздной лени. Вам пойдет на пользу общение со стихией воды, к примеру, на берегу реки.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Телец

Сегодняшняя незапланированная встреча может изменить ваши планы. Будьте аккуратнее с режущими предметами, есть риск травмироваться.

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Близнецы

Благоприятный день для работы над собственными недостатками. К примеру, бросьте курить или займитесь физкультурой.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Рак

День не слишком подходит для ремонта или стройки. Лучше вообще уехать из дому и провести время где-нибудь в другом месте. 

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Лев

На вас попытаются оказать давление родственники, причем, из благих намерений. У вас есть выбор идти по пути наименьшего сопротивления.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Дева

Сегодня день компромиссов. Постарайтесь идти на уступки, и тогда вы сможете избежать проблем в общении с любимым человеком. 

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Весы

Этот день грозит внести разногласия, старайтесь придерживаться нейтралитета. Не перегружайте мышцы, особенно ноги.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Скорпион

День благоволит для разрешения финансовых вопросов. Поездки будут удачным. Остерегайтесь сквозняков и мороженого.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Стрелец

Сегодня ваши друзья спутают вам все планы. Вам придется заниматься чужими проблемами. В личной жизни ждите сюрприза.

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Козерог

Включайте свое чувство юмора, и тогда вы сможете вырулить из проблемной ситуации. Сегодня не стоит злоупотреблять алкоголем.

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Водолей

Если у вас возникнет желание включить транжиру, подумайте о будущем. День опасен отравлениями, берегите здоровье.

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Рыбы

Уделите больше времени уходу за своей внешностью. Желательно обновить гардероб. День благоприятствует творчеству.

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Теги: гороскоп
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