Что предсказывают звезды на 7 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/M_Caballero)

Читайте гороскоп на сегодня, 7 августа, для каждого знака Зодиака на Styler

Гороскоп на 7 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Прежде чем окончательно принять важное решение, посоветуйтесь со своим партнером. Все-таки две головы лучше и сообразительнее одной.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Телец

Сегодня полезно сдерживать негативные эмоции, иначе вы можете наломать дров даже в чистом поле. Сегодня сердце может пошаливать.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Близнецы

Постарайтесь избегать людей, с которыми вы не находите общего языка. Конструктива такое общение не принесет, а вот нервы изрядно подпортит.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Рак

Звезды пророчат денежное поступление: возможно, вам стоит сыграть в лотерею. В личной жизни ожидаются приятные перемены.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Лев

Не беритесь одновременно за несколько дел. У вас попросту не хватит рук. Решайте проблемы по мере их поступления – так проще и спокойнее.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Дева

Ваши коллеги подпортят вам планы на вечер. Но не стоит на них обижаться: их предложение окажется заманчивым и финансово выгодным.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Весы

Чтобы не привлекать к себе повышенного внимания окружающих, уйдите в тень. Но не пропустите вероятность интересного знакомства.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Скорпион

Сегодня вам будет не к лицу чрезмерная настойчивость. Вы можете незаслуженно получить критическое замечание в свой адрес.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Стрелец

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, и он вас не подведет. Правильное решение лежит на поверхности. Не ешьте холодного.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Козерог

Вы рискуете из-за какой-то ерунды заполучить серьезные семейные проблемы. Сегодня не лучшее время для проявления силы характера.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Водолей

Сегодня у вас возможен упадок сил и смена настроения. Постарайтесь уделить внимание здоровью и заняться физкультурой.

Гороскоп на сегодня, 7 августа: Рыбы

Сегодня из-за своей невнимательности вы рискуете потерять что-то ценное. Постарайтесь перенести на другой день несрочные дела.