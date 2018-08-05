Что предсказывают звезды на 5 августа: гороскоп на сегодня

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Читайте гороскоп на сегодня, 5 августа, для каждого знака зодиака на Styler

Гороскоп на 5 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Постарайтесь не отправляться в дальнюю дорогу. Остерегайтесь обмана. День лучше провести ближе к дому, в кругу семьи и друзей.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Телец

Сегодняшний день порадует любителей сюрпризов. Они будут, в основном, приятными. Займитесь обновлением своего имиджа.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Близнецы

Близкий друг откликнется и поможет вам в поиске выхода из проблемной ситуации. Не забывайте, что долг платежом красен.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Рак

Сегодня вас неожиданно сведет судьба со старым знакомым, с которым вы давненько не виделись. Постарайтесь возобновить связи.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Лев

В семье возможны разногласия с родственниками. Старайтесь не усугублять конфликт. Сегодня каждый из вас останется при своем мнении.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Дева

Общение с начальством и коллегами будет конструктивным и позволит вам реализовать интересные идеи в бизнесе.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Весы

Вас ждет важная новость от друзей. Звезды рекомендуют уделить время желаниям вашего партнера. Ваши старания не пройдут даром.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Скорпион

Если у вас попросят совета и помощи, не отказывайте, даже если придется отменить какие-то свои планы. Люди дороже обстоятельств.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Стрелец

Против вас в коллективе назревает какая-то интрига. Так что звезды советуют повнимательнее присмотреться к поведению окружающих людей.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Козерог

Подходящий день, чтобы сменить обстановку. Новые люди и новые впечатления поднимут настроение и зарядят позитивом.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Водолей

За множеством каких-то мелочей и незначительных событий вы рискуете проморгать главное. Не упустите шанс встретить любовь своей жизни.

Гороскоп на сегодня, 5 августа: Рыбы

Вам будет полезно умение разбираться в человеческой натуре. Почувствуйте себя психологом и разберите по частям сложную ситуацию – она станет понятнее.