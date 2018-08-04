Что предсказывают звезды на 4 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/kudybadorota)

Читайте гороскоп на сегодня, 4 августа, для каждого знака зодиака на Styler

Гороскоп на 4 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

С самого утра будьте готовы принять на себя груз хозяйственных дел. От того, насколько быстро вы с ними справитесь, зависит отдых в этот день.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Телец

Сегодня благоприятно начать заниматься спортом, если вы до сих пор этого не сделали. Помните, что ваше здоровье исключительно в ваших руках.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Близнецы

Сегодня вполне удачный день. Вы успеете на все свидания и переделаете все дела, так что еще останется время для приятного отдыха.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Рак

Постарайтесь сегодня не наговорить ничего лишнего, а тем более – дерзкого. А накопившиеся за неделю эмоции лучше спустить в спортзале.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Лев

Сегодня будьте готовы получить неожиданную и приятную прибыль, возможно, вам вернут старый долг. Побалуйте родных сюрпризом.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Дева

Сегодняшний день благоприятен для каких-то полезных начинаний, например, откажитесь от вредных привычек или запишитесь в спортзал.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Весы

Вы ощущаете в себе много нереализованной энергии. Ее полезнее всего пустить в мирное русло, а не на конфликты в семье или с соседями.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Скорпион

День воспоминаний и оглядки в прошлое. Вам будет полезно и приятно покопаться в старых записях, перелистать фото, посмотреть ретро кино.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Стрелец

Сегодня желательно не нагружать себя умственной работой, отдав предпочтение умеренному физическому труду. Дайте отдых своему мозгу.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Козерог

Готовьтесь сегодня принимать массу ярких впечатлений и незабываемых событий. Этот день станет достойным завершением трудовой недели.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Водолей

Звезды не советуют вам идти на поводу собственных желаний. Иногда они бывают слишком эгоистичными, и вы не замечаете потребностей семьи.

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Рыбы

Этот выходной благоприятно провести в хорошей компании с друзьями. Возможно, кому-то из них понадобится ваша помощь или совет.