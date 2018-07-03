Что предсказывают звезды на 3 июля: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 3 июля 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Овен

Сегодня постарайтесь не вмешиваться в разногласия между коллегами. Есть риск оказаться в центре сплетен. Остерегайтесь пищевого отравления.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Телец

Вас ждет многообещающая встреча с возможным партнером. Звезды советуют быть терпеливее и не торопить события.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Близнецы

День благоприятен для планирования, творчества и получения новых знаний. Старайтесь не нагружать желудок тяжелой пищей.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Рак

Сегодня возможно новое знакомство, которое принесет вам финансовую выгоду. Можете не опасаться преград на своем пути.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Лев

Сегодня не стоит спорить с родственниками, вы все равно не сможете отстоять свою правоту. Возможны проблемы с пищеварением.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Дева

Постарайтесь заняться реализацией новых идей и проектов. Близкий человек протянет вам щедрую руку финансовой помощи.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Весы

Сегодня возможны сложности с дорогой и транспортом, лучше не садиться за руль. Важную встречу желательно перенести на другой день.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Скорпион

Можете рассчитывать на поддержку старого партнера сегодня. Для оздоровления организма благоприятно заняться массажем.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Стрелец

Будьте начеку со своими недоброжелателями, возможен подвох. Хорошо найти время для смены имиджа и обновления гардероба.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Козерог

Сегодня возможен конфликт, который принесет серьезные материальные затраты. В личной жизни наблюдается полное затишье.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Водолей

Вас посетят новаторские мысли и желание экспериментировать. В отношениях не стоит ворошить прошлое, лучше начните с чистого листа.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 3 июля: Рыбы

Обратите внимание на полученную информацию и остерегайтесь обмана. Ваша интуиция вас не подведет и подскажет верный выход.