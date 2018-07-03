Что предсказывают звезды на 3 июля: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler
Гороскоп на 3 июля 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.
Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)
Сегодня постарайтесь не вмешиваться в разногласия между коллегами. Есть риск оказаться в центре сплетен. Остерегайтесь пищевого отравления.
Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)
Вас ждет многообещающая встреча с возможным партнером. Звезды советуют быть терпеливее и не торопить события.
Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)
День благоприятен для планирования, творчества и получения новых знаний. Старайтесь не нагружать желудок тяжелой пищей.
Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)
Сегодня возможно новое знакомство, которое принесет вам финансовую выгоду. Можете не опасаться преград на своем пути.
Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)
Сегодня не стоит спорить с родственниками, вы все равно не сможете отстоять свою правоту. Возможны проблемы с пищеварением.
Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)
Постарайтесь заняться реализацией новых идей и проектов. Близкий человек протянет вам щедрую руку финансовой помощи.
Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)
Сегодня возможны сложности с дорогой и транспортом, лучше не садиться за руль. Важную встречу желательно перенести на другой день.
Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)
Можете рассчитывать на поддержку старого партнера сегодня. Для оздоровления организма благоприятно заняться массажем.
Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)
Будьте начеку со своими недоброжелателями, возможен подвох. Хорошо найти время для смены имиджа и обновления гардероба.
Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)
Сегодня возможен конфликт, который принесет серьезные материальные затраты. В личной жизни наблюдается полное затишье.
Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)
Вас посетят новаторские мысли и желание экспериментировать. В отношениях не стоит ворошить прошлое, лучше начните с чистого листа.
Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)
Обратите внимание на полученную информацию и остерегайтесь обмана. Ваша интуиция вас не подведет и подскажет верный выход.