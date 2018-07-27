Что предсказывают звезды на 27 июля: гороскоп на сегодня

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Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 27 июля 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожным и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Овен

Подходящий период для разработки долгосрочных планов на работе и в семье. Берегитесь нечестных на руку людей.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Телец

Старайтесь сконцентрироваться на одной цели и не тратиться по пустякам. Сегодня организму будет полезна небольшая физическая нагрузка.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Близнецы

Держите при себе свои планы и наработки. Вы ни от кого не дождетесь благодарности, а вашими трудами могут безвозмездно воспользоваться.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Рак

Сегодня день воплощения идей, причем даже малоосуществимых и безнадежных. Удача на вашей стороне, думайте о главном.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Лев

Пусть чужие советы не кажутся вам странными. Все равно прислушайтесь к ним, и тогда вам удастся без проблем выбраться из тупика.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Дева

Здоровье вас не побеспокоит сегодня. Тем не менее, лучше не перегружать желудок незнакомой пищей. Велик риск отравления.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Весы

Сегодня вы будете окружены интересными людьми, которые подбросят парочку полезных идей. Вам останется лишь воспользоваться ими.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Скорпион

День опозданий и срыва договоренностей. А потому проще перенести все значимые встречи и подкорректировать планы, чем потом краснеть.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Стрелец

Готовьтесь получать яркие впечатления. Звезды советуют вам сразу же реализовывать творческие идеи, не откладывая их в долгий ящик.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Козерог

Сегодня вы рискуете нарваться на разногласия в семье. Смените свою принципиальность на поиск компромиссов, и тогда выиграют обе стороны.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Водолей

День хорошо провести в спокойствии и никуда не торопясь. Держите свои мысли при себе и не делайте критических замечаний окружающим.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Рыбы

Сегодня хороший день, чтобы пополнить свои запасы. Чтобы отстоять свою точку зрения, приготовьте убедительные аргументы.