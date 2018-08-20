Что предсказывают звезды на 20 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/Yuri_B)

Читайте гороскоп на сегодня, 20 августа, для каждого знака Зодиака на Styler

Гороскоп на 20 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Решение финансовых проблем может затянуться, так что желательно включить режим экономии и не тратиться по пустякам.

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Телец

Вы рискуете поссориться с коллегами из-за своего упрямства. Отбросьте в сторону личные амбиции, и тогда можете рассчитывать на помощь.

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Близнецы

Звезды рекомендуют избегать навязчивых людей с сомнительными предложениями. Ситуации даются не просто так, извлекайте полезные выводы

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Рак

Подходящий день для освоения новых знаний и применения опыта на практике. Будьте готовы к предложению небольшой халтуры.

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Лев

Вам будут легко даваться публичные выступления и разговоры на важные темы. А потому подготовьте свою речь заранее.

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Дева

Сегодня вы столкнетесь с непониманием окружающих, вас может утомить беседа с родственниками. В качестве релакса поможет ванна.

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Весы

День принесет множество приятных хлопот. Вам придется всерьез потрудиться, чтобы получить достойное вознаграждение.

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Скорпион

Сегодняшняя работа может отнять немало сил и времени, но не сомневайтесь – вы со всем справитесь. Главное – не пускать все на самотек.

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Стрелец

День хорош для поездок и переговоров с партнерами. Звезды рекомендуют сегодня избегать серьезных физических нагрузок.

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Козерог

Ваша напористость может испортить взаимоотношения с коллегами. Звезды советуют изменить свое привычное поведение.

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Водолей

Постарайтесь не обещать того, в чем вы не уверены. Сегодня не стоит принимать однозначных решений, лучше все еще раз взвесить.

Гороскоп на сегодня, 20 августа: Рыбы

Новые люди, появившиеся в вашем окружении, могут отвлекать от важных дел. Не стоит обращать внимания на сплетни за спиной.