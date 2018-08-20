Что предсказывают звезды на 20 августа: гороскоп на сегодня

Читайте гороскоп на сегодня, 20 августа, для каждого знака Зодиака на Styler
Гороскоп на 20 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.
Фото и последующие - pixabay.com/maggyona
Решение финансовых проблем может затянуться, так что желательно включить режим экономии и не тратиться по пустякам.
Вы рискуете поссориться с коллегами из-за своего упрямства. Отбросьте в сторону личные амбиции, и тогда можете рассчитывать на помощь.
Звезды рекомендуют избегать навязчивых людей с сомнительными предложениями. Ситуации даются не просто так, извлекайте полезные выводы
Подходящий день для освоения новых знаний и применения опыта на практике. Будьте готовы к предложению небольшой халтуры.
Вам будут легко даваться публичные выступления и разговоры на важные темы. А потому подготовьте свою речь заранее.
Сегодня вы столкнетесь с непониманием окружающих, вас может утомить беседа с родственниками. В качестве релакса поможет ванна.
День принесет множество приятных хлопот. Вам придется всерьез потрудиться, чтобы получить достойное вознаграждение.
Сегодняшняя работа может отнять немало сил и времени, но не сомневайтесь – вы со всем справитесь. Главное – не пускать все на самотек.
День хорош для поездок и переговоров с партнерами. Звезды рекомендуют сегодня избегать серьезных физических нагрузок.
Ваша напористость может испортить взаимоотношения с коллегами. Звезды советуют изменить свое привычное поведение.
Постарайтесь не обещать того, в чем вы не уверены. Сегодня не стоит принимать однозначных решений, лучше все еще раз взвесить.
Новые люди, появившиеся в вашем окружении, могут отвлекать от важных дел. Не стоит обращать внимания на сплетни за спиной.