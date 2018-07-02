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Что предсказывают звезды на 2 июля: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        02.07.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 2 июля 2018 года (pixabay.com/darkmoon1968)
Фото: Гороскоп на 2 июля 2018 года (pixabay.com/darkmoon1968)

Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 2 июля 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Овен

Постарайтесь быть внимательнее по отношению к проблемам своего партнера. Вечером будьте готовы к непредвиденным растратам.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Телец

Сегодня будет полезно заняться работой на свежем воздухе. Энергетика земли восстановит ваши силы и вдохновит на плодотворную работу. 

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Близнецы

Уделите свое внимание нуждам близких людей. Вы поднимете настроение себе и другим, если организуете для всех подарки.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Рак

Большую половину дня вам придется посвятить решению накопившихся бытовых вопросов. В финансовой сфере намечаются дыры.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Лев

Сегодня благоприятный день для начала ремонта. Не давайте никакого повода своему партнеру ревновать вас, лучше перевести все в шутку.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Дева

День будет наполнен разными хлопотами, и вряд ли найдется минута для отдыха. А вот сегодняшний вечер посвятите любимому человеку.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Весы

Откажитесь от серьезных физических нагрузок. Звезды советуют сделать полезные приобретения для дома, они вас долго будут радовать.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Скорпион

Разбирая старые архивы, вы имеете все шансы наткнуться на ценную информацию. Сегодняшний вечер посвятите своей семье.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Стрелец

Благоприятны недалекие путешествия и командировки. Уделите внимание и время пожилым родственникам, они нуждаются в помощи. 

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Козерог

День продуктивен для творческих занятий. Старайтесь сдерживать негативные эмоции, чтобы избежать недоразумений в семье. 

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Водолей

Сегодня ваше настроение может быть переменчивым и непостоянным. Дайте выход эмоциям, и самочувствие вскоре наладится.

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 2 июля: Рыбы

День хорош для  активного времяпровождения с друзьями. Старайтесь пить больше воды, а вот алкоголем злоупотреблять не стоит.

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Теги: гороскоп
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