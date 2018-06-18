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Что предсказывают звезды на 18 июня: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        18.06.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 18 июня 2018 года (pixabay.com/darkmoon1968)
Фото: Гороскоп на 18 июня 2018 года (pixabay.com/darkmoon1968)

Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 18 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что звезды советуют обратить внимание,  кому следует поберечь здоровье сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Овен

Звезды не рекомендуют браться за несколько дел одновременно. В результате вы рискуете ничего не довести до конца. Телу полезен массаж.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Телец

Ваше плохое настроение способно негативно отразиться на качестве работы. Вам поможет своевременная поддержка вашего наставника. 

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Близнецы

День хорош для начала собственного бизнеса. Разбудите свои таланты и достаньте из долгого ящика давние запылившиеся планы.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Рак

Сегодня на поверхность готовы всплыть ваши тайные страхи. Не пытайтесь побороть их алкоголем. Лучше просто переждать и помедитировать.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Лев

День эффективен для коллективной и творческой работы и составления планов. Ваш спутник жизни готовит вам приятный сюрприз.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Дева

Сегодня благоприятно возобновить связи со старыми деловыми партнерами. Снять накопившееся напряжение помогут водные процедуры.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Весы

Остерегайтесь людей, которые предлагают быструю прибыль. Вам уже знакомы сказки про бесплатный сыр. Пейте больше жидкости.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Скорпион

День богат приятными новостями. В семье назревает конфликт на почве ревности. Не давайте своему партнеру повода для ссоры.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Стрелец

Никому не доверяйте самую сложную часть работы. Лучше все контролировать, тогда за результаты общего труда можно быть спокойным.

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Козерог

Звезды рекомендуют обратить внимание на перспективы карьерного развития. В финансовой сфере все надежно и стабильно.

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Водолей

Чтобы решить финансовую проблему, обратитесь к старому другу. Совместная творческая работа зарядит вас энергией и надеждой на развитие. 

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Рыбы

Если к вам обратятся за советом, придется вспомнить собственный опыт и поделиться им с окружающими. Старайтесь не тратить время попусту.

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Теги: гороскоп
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