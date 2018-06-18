Что предсказывают звезды на 18 июня: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 18 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что звезды советуют обратить внимание, кому следует поберечь здоровье сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Овен

Звезды не рекомендуют браться за несколько дел одновременно. В результате вы рискуете ничего не довести до конца. Телу полезен массаж.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Телец

Ваше плохое настроение способно негативно отразиться на качестве работы. Вам поможет своевременная поддержка вашего наставника.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Близнецы

День хорош для начала собственного бизнеса. Разбудите свои таланты и достаньте из долгого ящика давние запылившиеся планы.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Рак

Сегодня на поверхность готовы всплыть ваши тайные страхи. Не пытайтесь побороть их алкоголем. Лучше просто переждать и помедитировать.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Лев

День эффективен для коллективной и творческой работы и составления планов. Ваш спутник жизни готовит вам приятный сюрприз.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Дева

Сегодня благоприятно возобновить связи со старыми деловыми партнерами. Снять накопившееся напряжение помогут водные процедуры.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Весы

Остерегайтесь людей, которые предлагают быструю прибыль. Вам уже знакомы сказки про бесплатный сыр. Пейте больше жидкости.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Скорпион

День богат приятными новостями. В семье назревает конфликт на почве ревности. Не давайте своему партнеру повода для ссоры.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Стрелец

Никому не доверяйте самую сложную часть работы. Лучше все контролировать, тогда за результаты общего труда можно быть спокойным.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Козерог

Звезды рекомендуют обратить внимание на перспективы карьерного развития. В финансовой сфере все надежно и стабильно.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Водолей

Чтобы решить финансовую проблему, обратитесь к старому другу. Совместная творческая работа зарядит вас энергией и надеждой на развитие.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июня: Рыбы

Если к вам обратятся за советом, придется вспомнить собственный опыт и поделиться им с окружающими. Старайтесь не тратить время попусту.