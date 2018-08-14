Что предсказывают звезды на 14 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/cocoparisienne)

Читайте гороскоп на сегодня, 14 августа, для каждого знака Зодиака на Styler

Гороскоп на 14 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

День подходит для дальних путешествий, но только в качестве пассажира, а не водителя авто. Сегодня техника будет плохо вас слушаться.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Телец

Вам предстоит неожиданная встреча с человеком из далекого прошлого. У вас есть общие темы для разговоров и приятных воспоминаний.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Близнецы

Старайтесь не общаться с соседями, т.к. общего языка вы все равно не найдете, а вот нервы придется потрепать всерьез.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Рак

Звезды рекомендуют вам отвлечься от рабочих и текущих дел, чтобы заняться своим творческим развитием. Прислушайтесь к своему организму.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Лев

Начало депрессии можно легче побороть, если не отказываться от общения с людьми. А еще ограничьте употребление вредной еды.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Дева

Сегодняшний день хорош для обновления как снаружи, так и внутри себя. Это касается работы, внешности, отношений или же перестановки.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Весы

Вам придется в срочном порядке решать семейные проблемы, которые неожиданно свалятся на голову. Рассчитывайте на свои силы.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Скорпион

Звезды советуют не игнорировать желания и потребности вашего спутника жизни. А финансовые поступления потратьте на удовольствия.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Стрелец

Решение хозяйственных вопросов увенчается успешной реализацией, и вы останетесь довольны результатами своей плодотворной работы.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Козерог

Придется затянуть пояс, если хотите дотянуть до очередного денежного поступления. Это будет несложно, ведь никаких проблем у вас не ожидается.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Водолей

Не стоит тратить свои силы и время на советы, особенно если вас об этом не просят. День чреват конфликтами, поэтому сократите общение с окружающими.

Гороскоп на сегодня, 14 августа: Рыбы

Сегодня можете побаловать свою семью чем-нибудь экзотическим и вкусненьким. Звезды советуют не экономить, а отправиться в ресторан.