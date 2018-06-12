Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Что предсказывают звезды на 12 июня: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        12.06.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 12 июня 2018 года (pixabay.com/jill111)
Фото: Гороскоп на 12 июня 2018 года (pixabay.com/jill111)

Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 12 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Овен

Не поддавайтесь на шантаж и не бойтесь отстаивать свое мнение. Сегодня может произойти встреча со старым знакомым. Под вечер ожидайте хороших новостей.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Телец

Проявите свои организаторские качества - в скором будущем это вам может понадобиться. Возможно улучшение финансового состояния и получение прибыли.

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Близнецы

Не бойтесь начинать новые проекты - все риски будут оправданы. Звезды рекомендуют сегодня начать копить деньги на реализацию поставленных целей.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Рак

Сегодня вас ждет приятный день, полный хороших впечатлений и положительных эмоций, но не стоит терять своего мнения и поддаваться влиянию со стороны.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Лев

Хороший день для общения и встречи со старыми друзьями. Важные дела сегодня лучше завершить в первой половине дня, освободив время на вечерние посиделки в теплом кругу.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Дева

Звезды советуют провести этот день с родными и близкими, не отказывайте им во внимании, помогите советом и действиями. Хороший день для домашних хлопот.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Весы

Сегодняшний день благоприятен для новых начинаний, будь-то старт работы над новым проектом, ремонт в доме и даже начало новых романтических отношений.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Скорпион

Сегодня ваши советы будут к месту, не бойтесь высказывать свою точку зрения. Родителям-скорпионам благоприятно провести день вместе с детьми.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Стрелец

Не бойтесь риска и проявления авантюризма - сегодня это поможет в достижении поставленной цели. Вечером благоприятны занятия спортом.

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Козерог

В этот день вы будете на вершине популярности. Коммуникабельность и открытость помогут вам в общении с деловыми партнерами. Поддержку от друзей и близких принимайте с благодарностью.

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Водолей

День для амурных дел. Сегодня уделите время своей второй половинке, устройте романтическое свидание. Но не стоит терять голову от чувств.

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 12 июня: Рыбы

Благоприятный период для новых дел и проектов. Также звезды предрекают получение вознаграждения за усердные труды.

Что предсказывают звезды на 11 июня: гороскоп на сегодня
Теги: гороскоп
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь