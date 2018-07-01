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Что предсказывают звезды на 1 июля: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        01.07.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 1 июля 2018 года (pixabay.com/skeeze)
Фото: Гороскоп на 1 июля 2018 года (pixabay.com/skeeze)

Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 1 июля 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Овен

Ваш организм подает тревожные сигналы, пора заняться его оздоровлением. В семье назревает конфликт, поберегите нервы близких людей.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Телец

Старайтесь сегодня никому не давать в долг, есть риск того, что вам его не вернут. Возможны перебои с сердцем, примите меры.

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Близнецы

Посвятите сегодняшний день благоустройству дома и приусадебного участка. Вечером побалуйте семью чем-нибудь вкусным. 

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Рак

Сегодня звезды советуют предаться праздной лени и ничего не делать. Отдых восстановит ваши силы перед новой рабочей неделей.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Лев

Займитесь наведением порядка в доме. Освободите место от хлама, а раскладывая вещи по полочкам, вы натолкнетесь на полезную мысль.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Дева

Сегодня желательно не заниматься тяжелым физическим трудом. Также дайте отдых мозгам и посвятите день творчеству и музыке.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Весы

Сегодня возможны проблемы с соседями. У вас вряд ли получится выяснить отношения мирным путем. А потому лучше вовремя ретироваться.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Скорпион

Благоприятный день для вылазки на природу. Свежий воздух зарядит энергией, а умеренная физическая нагрузка подкачает ваш пресс.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Стрелец

Звезды советуют избавиться от неисправных вещей в доме, которые грозят травмами. Сегодня можно побаловать себя каким-нибудь деликатесом.

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Козерог

Подготовьтесь к встрече неожиданных гостей. Проведенное время в обществе друзей поднимет вам настроение и зарядит оптимизмом.

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Водолей

Найдите время для ухода за своей внешностью. Контролируйте свои запросы, т.к. велик риск потратить много лишнего на ненужные приобретения.

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 1 июля: Рыбы

Сегодня хорошо провести время вне дома. Так вы сможете избежать конфликтов в семье. Благоприятной будет поездка за город.

Что предсказывают звезды на 27 июня: гороскоп на сегодня
Теги: гороскоп
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