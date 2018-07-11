Председатель ВР призвал к созданию журналистского союза в парламенте

Аппарат ВР уже долгое время ведет работу по созданию общественного совета при пресс-службе ВР

Аппарат ВР в настоящее время ведет работу по созданию общественного совета при пресс-службе Верховной рады. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время встречи с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"В письме я прочитал, что есть рекомендация от журналистов в кулуарах, чтобы сделать более четкой аккредитацию по участию журналистов в заседании парламента и в кулуарах. Аппарат ВР уже долгое время ведет работу по созданию общественного совета при пресс-службе ВРУ, которая бы помогала в аккредитации журналистов парламента. Это решение (должно быть - ред.) во взаимодействии с комитетом по свободе слова и с вами - журналистами. Вы как никто лучше знаете, кто действительно занимается журналистской деятельностью. Поэтому призываю вас приобщиться к этой работе, к созданию этого независимого совета и справедливого журналистского союза в кулуарах парламента", - добавил Парубий.

Напомним, 9 июля Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады предложил закрыть кулуары ВР для журналистов.

10 июля народный депутат от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар подчеркнула, что в Верховной раде должны обеспечить свободный доступ журналистов в кулуары.

"В этом парламенте "гетто" для журналистов не будет. Будет открытый доступ к работе", - отметила Сюмар.