Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом в Херсонской области

Предприятие "ЮТС-Агропродукт", входящее в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, выделило 200 000 грн на поддержку местных медицинских учреждений в борьбе с распространением эпидемии коронавируса в области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

Сообщается, что выделяемые "Укрлендфармингом" средства пойдут на срочное приобретение расходных материалов для диагностики острых вирусных заболеваний, оборудования, средств индивидуальной защиты, транспортировки больных, проведения текущего ремонта кислородной системы инфекционного отделения ЦРБ и другие нужды.

"Мы получили финансовую помощь от благотворителей. 200 тысяч грн предоставило ООО "ЮТС-Агропродукт" и 150 тысяч - благотворительный фонд Игоря Колыхаева. Мы им очень благодарны, и надеемся, что другие предприниматели также подтянутся и поддержат нас в это непростое время", - рассказал директор Бериславской ЦРБ Северьян Кардава.

Напомним, ранее предприятие "Агро-Край", входящее в структуру агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, приобрело лабораторное оборудование для получения экстренной диагностической информации в лабораторию Гадячской центральной районной больницы.