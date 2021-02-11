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Предотвратили возможный теракт: в Германии и Дании задержали трех сирийцев

Новина українською → Берлин, Четверг 11 февраля 2021 21:39
Предотвратили возможный теракт: в Германии и Дании задержали трех сирийцев Фото: полиция Германии (pixabay)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полицейские Германии и Дании, возможно, предотвратили теракт в Европе. Правоохранители задержали трех сирийцев, которые могут быть связаны с "Исламским государством".

Об этом сообщило немецкое агентство Der Spiegel.

По данным агентства, на выходных правоохранители двух стран арестовали трех сирийских братьев. Расследованием дела занялась прокуратура Наумбурга. Сирийцев обвиняют в подготовке "серьезного акта насилия, угрожающего государству".

На прошлой неделе полиция Германии получила информацию о подозрительном интернет-заказе от 33-летнего сирийца из Дании. Он заказал в Польше пять килограммов серы и пять килограммов алюминиевого порошка, которые используют для изготовления бомб, на адрес своего брата в немецком Дессау.

Правоохранители обыскали квартиру в Дессау, но не нашли там заказанных химикатов. Однако во время обысков обнаружили килограммы петард, предохранителей и других пиротехнических средств, а также самодельный флаг "Исламского государства".

Обитателя квартиры в Дессау, 36-летнего сирийца, полиция задержала в воскресенье в Дании. Его задержали вместе с братом. Именно тогда, как пишет Spiegel, следователи нашли химические вещества. Позже правоохранители арестовали и третьего брата, который находился в Дитценбахе.

Правоохранители считают, что предотвратили масштабный теракт, но пока непонятно, он должен был произойти в Германии или Дании, или вообще в другой стране.

Напомним, сегодня в Киевской области спецназовцы СБУ задержали террористов "Исламского государства", которые скрывались на территории Украины. В квартире террористов нашли взрывчатку и заряды к гранатомету.

Добавим, в конце января в Багдаде произошел серьезный двойной теракт, ответственность за который взяло "Исламское государство".

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