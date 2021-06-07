Предотвратили теракт. В Луганской области задержали агента ФСБ

В Луганской области правоохранители задержали гражданина, которого считают агентом Федеральной службы безопасности России. Задержанный, по версии следствия, планировал совершить теракт в Северодонецке.

Следствие установило, что задержанный украинец служил в рядах так называемой "народной милиции" луганских боевиков, а в 2020 году его завербовала российская спецслужба для выполнения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

"С целью выполнения задания он через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова по новейшей военной техники и программ разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако один из его сообщников в феврале 2021 году был задержан", - рассказала прокуратура.

В то же время сам подозреваемый вернулся с территории России в Северодонецк и планировал там совершить теракт, заложив бомбу в автомобиль руководителя института. Теракт, как говорят правоохранители, готовился кураторами из ФСБ России.

"Правоохранители задержали гражданина после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении законченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в прокуратуре.

Фото: задержание подозреваемого гражданина (gp.gov.ua)