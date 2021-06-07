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Предотвратили теракт. В Луганской области задержали агента ФСБ

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Северодонецк, Понедельник 07 июня 2021 15:36
Предотвратили теракт. В Луганской области задержали агента ФСБ Фото: Правоохранители предотвратили совершение теракта в Луганской области ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Луганской области правоохранители задержали гражданина, которого считают агентом Федеральной службы безопасности России. Задержанный, по версии следствия, планировал совершить теракт в Северодонецке.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Следствие установило, что задержанный украинец служил в рядах так называемой "народной милиции" луганских боевиков, а в 2020 году его завербовала российская спецслужба для выполнения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

"С целью выполнения задания он через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова по новейшей военной техники и программ разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако один из его сообщников в феврале 2021 году был задержан", - рассказала прокуратура.

В то же время сам подозреваемый вернулся с территории России в Северодонецк и планировал там совершить теракт, заложив бомбу в автомобиль руководителя института. Теракт, как говорят правоохранители, готовился кураторами из ФСБ России.

"Правоохранители задержали гражданина после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении законченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в прокуратуре.

Предотвратили теракт. В Луганской области задержали агента ФСБ

Фото: задержание подозреваемого гражданина (gp.gov.ua)

Напомним, накануне СБУ сообщила о разоблачении бывшего чиновника СНБО в сотрудничестве с Россией. Бывшего чиновника подозревают в совершении государственной измены.

Отметим, до этого министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждал о возможных терактах со стороны российских спецслужбы после запуска "Северного потока-2".

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