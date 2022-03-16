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Предложение по миротворческой миссии в Украине представят во время саммита НАТО, - Моравецкий

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше выступили за отправку миротворческой миссии на территорию Украины. Предложение представят уже во время ближайшего саммита НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в эфире Польского телевидения.

"Мы обсудили ее (идею миротворческой миссии, - ред.) с нашими ближайшими союзниками. Это предложение будет представлено на ближайшем саммите НАТО", - заявил Моравецкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский выступил за отправку миротворческой миссии в Украину.

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